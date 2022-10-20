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33 минуты назад

Новости автомира: Собянин: завод "Москвич" планируется запустить в декабре

Газета.Ruиещё 4

Московский завод «Москвич» планируется запустить в декабре 2022 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Международном экспортном форуме «Сделано в России — 2022», сообщает агентство РИА Новости.

Собянин: завод "Москвич" планируется запустить в декабре
Фото: Газета.руГазета.ру

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», — сказал Собянин в рамках доклада председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

По словам Собянина, в перспективе завод планируется сделать центром электромобилестроения.

В начале октября сообщалось, что московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети, открыв прием заявок от потенциальных партнеров в 23 городах России.

Компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом в мае этого года, после чего предприятию вернули историческое название «Москвич». Позже появились первые фото примерного модельного ряда нового «Москвича». Также стало известно, что на предприятии сфотографировали Renault Logan и Sandero следующего поколения.

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