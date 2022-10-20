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56 минут назад

Новости автомира: Автомобили нового бренда Tank появятся в России в 2023 году

Газета.Ruиещё 4

Китайский автоконцерн Great Wall запустит в России новый бренд внедорожников Tank до конца 2022 года. Автомобили бренда появятся у дилеров в первой половине 2023-го, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на автопроизводителя.

В России появятся автомобили нового бренда Tank
Фото: газета.ругазета.ру

Первыми моделям нового бренда на рынке РФ станут внедорожники Tank 300 и Tank 500. Отмечается, что для Tank Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии.

В линейку моторов войдет базовый 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 220 л.с. и крутящим моментом 387 Нм, а также 3,0-литровый V6 мощностью 299 л.с. (500 Нм).

Двигатели сочетаются с 8- и 9-ступенчатыми автоматическими трансмиссиями с гидротрансформатором. Также для автомобилей будут доступны гибридные силовые установки. Дорожный просвет внедорожников составляет не менее 220 мм. Обе модели получили полный привод c блокировкой заднего и переднего межколесных дифференциалов.

О технических характеристиках Tank 500 для российского рынка сообщалось после начала сертификации модели в августе.

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