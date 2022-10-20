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30 минут назад

Новости автомира: Isuzu расторгнет специнвестконтракт с "Соллерс"

Газета.Ru

Правительство одобрило расторжение специнвестконтракта (СПИК) между российской «Соллерс» и японской Isuzu, продолжение работы последней в России под вопросом из-за логистических проблем и ограничений со стороны Японии на поставки грузовиков, сообщает газета «Коммерсантъ».

Из России готовится уйти еще один японский автобренд
Фото: Газета.руГазета.ру

В «Исузу Рус» и Минпромторге подтвердили изданию, что в ходе встречи было принято решение о расторжении СПИК. Отмечается, что специнвестконтракт между компаниями был заключен в 2018 году и стал одним из первых в автопроме. Общие вложения в проект должны были составить 4,96 млрд рублей.

По соглашению, в 2021 году на российский рынок должен был выйти совместный продукт Isuzu и «Соллерс» — УАЗ City, — однако этого не произошло. Причиной называется изменение условий на рынке с пересмотром правительством правил компенсаций утильсбора в 2019 году. Партнеры планировали создать с УАЗом «высоколокализованный продукт» на басе шасси Isuzu, но механизм СПИК потерял практический смысл, рассказывал глава «Исузу Рус» Фабрис Горлье в конце 2021 года.

Также контракт предполагал обязательства по локализации крупных узлов машин, которые вступали в силу с 2023 года (например, двигателя). Стороны ничего не должны государству, поскольку не пользовались льготами, говорится в заметке.

В начале октября Isuzu Motors заявила РИА Новости, что оценивает возможность продолжения деятельности в России. Японский автопроизводитель пока не принял окончательного решения о дальнейшей судьбе своего сборочного предприятия в России, сообщал ТАСС.

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