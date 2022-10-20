Ещё одна новинка от Iran Khodro возвращается в РФ

Ожидается, что в линейке производителя «пятидверка» заменит старый Peugeot 206. На конвейер кросс-хэтч встанет в следующем году.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Иранская компания Iran Khodro (IKCO) в последнее время зачастила с новинками. Так, летом Kolesa.ru рассказывал о двух кроссоверах фирмы – Rira и Ray. Кроме того, на подходе субкомпактный паркетник K112 (клон Renault Kwid), созданный совместно с другим иранским производителем – Saipa. И вот еще одна новая модель: IKCO показала в Иране собственный кросс-хэтч, который пока известен под внутренним индексом TF21, товарное имя объявят позже. Фотографии «пятидверки» опубликовало местное издание Khodrobank.com.

Это еще прототип, но окончательный вариант сильно отличаться, видимо, не будет. Предполагается, что TF21 придет на смену старому Peugeot 206, который до сих пор выпускает IKCO. В основе кросс-хэтча лежит платформа P200, она считается собственной разработкой компании, но не исключено, что эта «тележка» представляет собой модернизированную версию одной из прежних французских архитектур.

Колеса.ру

За «кроссоверность» отвечают черный пластиковый обвес с серебристыми вставками по бокам и установленные на крыше рейлинги. Интерьер пока продемонстрировали лишь на презентационном слайде, внутри – довольно лаконичная передняя панель и «парящий» тачскрин мультимедийной системы. Хэтчу также обещаны ESC, датчики света и дождя, система бесключевого доступа.

Кросс-хэтч IKCO TF21 будет доступен с бензиновым «атмосферником» TU5+ 1.6 (110 л.с.), который сочетается с «механикой» или «автоматом». Привод исключительно передний.

Старт серийного производства новой «пятидверки» в Иране намечен на сентябрь 2023 года.