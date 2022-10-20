Угнать за минуту: обнаружена уязвимость в моделях с бесключевым доступом

Полиция Франции арестовала двоих подозреваемых в угоне, которые совершали преступления с помощью беспроводной колонки JBL. Конечно, колонку модифицировали и вшили внутрь программный ключ быстрого запуска, который позволял угонять автомобили буквально за минуту. Подобные колонки можно свободно купить на черном рынке, причем бонусом к колонке покупатели получают ссылку на видео, в котором содержится инструкция по угону автомобилей.

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Весь процесс угона автомобиля занимает менее одной минуты. Воры открывали автомобили с помощью колонки, затем подключались к мультимедийной системе через USB кабель и таким образом запускали автомобиль.

В даркнете такие модифицированные колонки может купить любой желающий: стоят они около пяти тысяч евро. Помимо самой колонки, каждому покупателю присылают ссылку на обучающее видео, где показаны основные этапы угона. Уже известно, что с помощью такой колонки можно угнать некоторые автомобили Toyota, Lexus и Peugeot.