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2 часа назад

Новости автомира: автомобили Peugeot и Toyota можно угнать с помощью колонки JBL

Motor.ru

Полиция Франции арестовала двоих подозреваемых в угоне, которые совершали преступления с помощью беспроводной колонки JBL. Конечно, колонку модифицировали и вшили внутрь программный ключ быстрого запуска, который позволял угонять автомобили буквально за минуту. Подобные колонки можно свободно купить на черном рынке, причем бонусом к колонке покупатели получают ссылку на видео, в котором содержится инструкция по угону автомобилей.

Угнать за минуту: обнаружена уязвимость в моделях с бесключевым доступом
Фото: © YouTube© YouTube

Весь процесс угона автомобиля занимает менее одной минуты. Воры открывали автомобили с помощью колонки, затем подключались к мультимедийной системе через USB кабель и таким образом запускали автомобиль.

В даркнете такие модифицированные колонки может купить любой желающий: стоят они около пяти тысяч евро. Помимо самой колонки, каждому покупателю присылают ссылку на обучающее видео, где показаны основные этапы угона. Уже известно, что с помощью такой колонки можно угнать некоторые автомобили Toyota, Lexus и Peugeot.

В начале августа американские пользователи TikTok запустили челлендж, в котором распространяли видеоинструкции по угону автомобилей Hyundai и Kia. После публикации роликов в США резко выросло число преступлений, причем воры угоняли машины не с целью развлечься, а именно для перепродажи.

Автоновости,Lexus,Hyundai,Kia,Toyota,Peugeot,
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