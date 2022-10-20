Что будут собирать на "Москвиче"?

Сегодня стало известно, что автозавод "Москвич" запустят в декабре. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник добавил, что у столичного предприятия есть все шансы стать российским центром электромобилестроения, поскольку для этого имеются компетенции и желание.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Евгений Биятов / РИА Новости

Пока официально не объявлялось, какие именно машины будут собирать на заводе. В Сети фигурирует множество предположений. Одно из них - на "Москвиче" наладят сборку модельного ряда, созданного на базе линейки JAC.

Правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" подтвердили крупноузловую сборку 600 автомобилей, из которых 200 - это электрокары, до конца 2022 года.

По словам директора по продажам компании "Газпромбанк Автолизинг" Рустама Назарова, на первом этапе речь будет идти о сборке машин по принципу бейдж-инжиниринга - с эмблемами "Москвич" на руле и радиаторной решетке.

"О выпуске собственной модели пока говорить рано - разработка занимает 2-3 года. Первые партии нужны для отладки сборочных линий", - рассказал он "Российской газете".

Планируется, что в 2023 году предприятие соберет минимум 50 тысяч машин. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год.

ТАСС / Примерный модельный ряд новых "Москвичей"