Суд оправдал инспекторов ДПС, которые сломали руку водителю

Суд Вольска оправдал сотрудников ГИБДД Артема Сидорина и Александра Трещева за сломанную нарушителю руку. Об этом сообщает wolsk.ru.

Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости» Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Отмечается, что полицейские обвинялись по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Государственный обвинитель требовал для Сидорина 4 года колонии общего режима, для Трещева — 3 года. Суд признал, что они действовали в рамках закона.

Инцидент произошел в январе 2021 года на улице Маяковского. Экипаж ДПС преследовал седан ВАЗ-2107, водитель которого не реагировал на требования остановки. Когда автомобиль все же удалось остановить, правонарушитель отказался показать документы, вел себя вызывающе и оказывал неповиновение требованиям сотрудников. Полицейские применили в отношении мужчины спецприем «загиб руки за спину».