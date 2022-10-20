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1 час назад

"Москвич" выпустит 600 автомобилей в 2022 году

Газета.Ruиещё 2

На заводе «Москвич» до конца 2022 года планируется выпустить 600 автомобилей, из них 200 будут электрокарами, сообщила пресс-служба компании.

"Москвич" выпустит 600 автомобилей в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящий момент завод находится в активной стадии подготовки к началу выпуска автомобилей. На первом этапе здесь будет проводиться сборка из комплектов. В этом году соберут около 600 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. В следующем году объемы возрастут до 50 тысяч автомобилей, из которых 10-20 тысяч будут с электродвигателем», — рассказали на «Москвиче».

Компания «КамАЗ» будет помогать заводу с точки зрения технологических и маркетинговых решений. На первом этапе «Москвич» займется крупноузловой сборкой машин, затем планируется более глубокая локализация производства, отметили на предприятии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запустить завод «Москвич» планируется в декабре нынешнего года. Модельный ряд не раскрывается.

Автоновости,Сергей Собянин,Камаз,
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