"Москвич" выпустит 600 автомобилей в 2022 году

На заводе «Москвич» до конца 2022 года планируется выпустить 600 автомобилей, из них 200 будут электрокарами, сообщила пресс-служба компании.
«В настоящий момент завод находится в активной стадии подготовки к началу выпуска автомобилей. На первом этапе здесь будет проводиться сборка из комплектов. В этом году соберут около 600 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. В следующем году объемы возрастут до 50 тысяч автомобилей, из которых 10-20 тысяч будут с электродвигателем», — рассказали на «Москвиче».
Компания «КамАЗ» будет помогать заводу с точки зрения технологических и маркетинговых решений. На первом этапе «Москвич» займется крупноузловой сборкой машин, затем планируется более глубокая локализация производства, отметили на предприятии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запустить завод «Москвич» планируется в декабре нынешнего года. Модельный ряд не раскрывается.