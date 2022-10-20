"Москвич" выпустит 600 автомобилей в 2022 году

«В настоящий момент завод находится в активной стадии подготовки к началу выпуска автомобилей. На первом этапе здесь будет проводиться сборка из комплектов. В этом году соберут около 600 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. В следующем году объемы возрастут до 50 тысяч автомобилей, из которых 10-20 тысяч будут с электродвигателем», — рассказали на «Москвиче».