Chery показала новый Tiggo 9 на официальных "шпионских" фото

Компания Chery опубликовала фотографии нового флагмана своей линейки, который имеет код T26. Предполагается, что в серийном исполнении модель получит имя Tiggo 9.

Фото: Пресс-служба Chery Пресс-служба Chery

На фотографиях Chery T26 обклеен камуфляжной плёнкой. Тем не менее видны большая решётка радиатора с вертикальными ламелями, большие воздухозаборники в переднем бампере, выштамповка на боковинах кузова, выдвижные ручки, широкая центральная стойка, дизайн графики задних фонарей, проходящих через всю крышку багажника.

Пресс-служба Chery

При этом в Chery решили практически рассекретить салон: на единственном фото через стекло запечатлены рулевое колесо с сенсорными панелями, панель приборов и мультимедиа, дефлекторы воздуховодов и часть высокого центрального тоннеля.

Пресс-служба Chery

Новая модель должна стать первой, в основу которой ляжет платформа T2X. Предполагается, что T26 получит версии с салоном 5, 6 и 7 мест. Также Chery выпустит ещё один кроссовер - T26J, который будет только пятиместным. Колёсная база у моделей будет одинаковой - 2800 мм, а вот длина кузова разной: у T26 - примерно 4780 мм. Также кроссоверы получат разные силовые агрегаты.

Пресс-служба Chery