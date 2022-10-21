В Госдуме предложили освободить мобилизованных от транспортного налога

Депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога мобилизованным на время службы. Копия письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении RT.

Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В обращении отмечается, что депутату поступает большое количество обращений насчет расширения льгот для мобилизованных граждан. Также поступают предложения об отмене транспортного налога из-за невозможности использования транспортного средства в период прохождения военной службы.

«Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации», - сказано в тексте обращения.