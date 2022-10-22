Спрос на отечественную резину для авто вырос в Беларуси

В Беларуси вырос спрос на отечественную резину для авто. Каждая третья шина на рынке – местного производства. Популярен товар и в странах СНГ, особенно сейчас – в предзимний период, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева. Диаметр шин, состав резины и рисунок протектора. На этапе проекта шина проходит сотни виртуальных тестов, чтобы сразу увидеть слабые места и поменять дизайн без траты сырья. На это уходит не меньше года.

Фото: Мир24 Мир24

«Мы исследуем мировые тенденции в проектировании шин, следим за трендами мировыми и всегда основываемся на самых лучших их решениях. И не только на их. В последнее время мы принимаем уже сами решение. У нас уже хорошая база наработана», – рассказал главный конструктор шин Евгений Керножицкий.

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После утверждения проекта – стадия производства. Готовую резину вместе с другими элементами превращают в шину. Заготовку отправляют в специальный пресс. Он соединит все детали воедино и придаст форму колеса. Такой процесс ежедневно проходит 12 тысяч шин.

«У каждой массовой шины своя конструкция в зависимости от предназначения. Само производство одной шины занимает порядка 20 минут. Это если убрать все операции по перемещению полуфабрикатов. Для каждой массовой модели автомобиля найдется свой аналог», – сказал главный инженер завода массовых шин Дмитрий Лапташ.

На заводе производят и самые большие шины в СНГ. Такие модели предназначены для крупных самосвалов, например, таких, как БелАЗ. Самые большие модели – около четырех метров в высоту. И вес должны выдерживать не маленький: от 100 тонн.

«В 650 раз больше резины уходит, чем для маленькой шины. Главные требования для этой шины – это ее прочность. Выдерживание больших температур», – рассказал исполняющий обязанности главного инженера завода сверхкрупногабаритных шин Андрей Киселев.

Каждую шину обязательно проверят на прочность и качество. А из партии возьмут несколько образцов для особых испытаний – 15 суток непрерывной езды по гладкой и неровной поверхности, езда с удвоенной нагрузкой и маневренность на поворотах.

«Все испытания, которые определяют долговечность и работоспособность шины, построены на то, чтобы сымитировать дорожные испытания и повседневную эксплуатацию шины, что позволяет подтвердить ее качество для дальнейшей реализации», – рассказал начальник аппаратуры сертификационных и стендовых испытаний шин Максим Манько.

С конвейера завода сходит больше четырех миллионов шин в год. В планах продолжить наращивать объемы. Благодаря санкциям удается завоевывать и свой рынок.

«На внутреннем рынке на белорусском мы достаточно хорошо приросли в этом году, плюс 25% относительно 21-го года. Еще видим потенциал, чтобы чуть ли не каждая вторая шина была белорусская у нас. Пока 32% наша доля – каждая третья шина», – рассказал начальник управления маркетинга производства Андрей Каноник.