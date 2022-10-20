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8 минут назад

Новости автомира: Great Wall ответил на критику дизайна кроссовера Wey неожиданным образом

Motor.ru

Ранее в октябре в Сеть попали фотографии новой модели бренда Wey (входит в концерн Great Wall), полноразмерного кроссовера с индексом 80. Однако облик модели пришелся по душе далеко не всем – китайские СМИ и пользователи соцсетей раскритиковали дизайн автомобиля. Реакция компании была неожиданной: вместо того, чтобы оправдываться, Great Wall предложила энтузиастам поучаствовать в разработке внешнего вида Wey 80, и довести автомобиль до ума вместе.

Great Wall неожиданным образом ответил на критику дизайна кроссовера Wey
Фото: © Министерство промышленности Китая© Министерство промышленности Китая

Для того, чтобы стать участником проекта, нужно регистрироваться на сайте и представить свой вариант дизайна в течение 24 часов. Wey обещает, что все работы будут рассмотрены и изучены, и это говорит о том, что марка действительно готова изменить дизайн модели, которая уже сертифицирована и вот-вот должна встать на конвейер. Более того, участники программы могут предложить не только свое видение дизайна кроссовера, но и варианты названия модели.

Министерство промышленности Китая

Компании с мировым именем иначе реагируют на критику дизайна. Один из недавних примеров – недовольство общественности гигантскими «ноздрями» ряда современных моделей BMW. В прошлом году главному дизайнеру BMW Домагою Дукечу даже пришлось оправдываться за вид радиаторной решетки: в интервью он заявлял, что «невозможно угодить всем», а «ноздри» называл «яркой отличительной чертой BMW, не присущими другим машинам».

В 2019 году у другого шеф-дизайнера BMW Адрианв ван Хойдонка нашлось более разумное объяснение спорному элементу: он рассказал, что у «ноздрей» не только эстетическая функция — они также призваны обеспечивать приток воздуха для мощных моторов.

Автоновости,BMW,
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