ГАЗ представил две новые машины

Группа компаний «Современные транспортные технологии» являющаяся дистрибьютором техники марки Газ представила на конференции «Леспожтех» 18-20 октября три автомобиля для пожарных и спасательных служб на базе шасси NEXT. Об этом сообщает пресс-служба завода.

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На экспозиции представили оперативный автомобиль «Садко NEXT», автобус-вездеход «Вектор NEXT» и автоцистерну лесного исполнения «Садко NEXT». Все машины пригодны для борьбы с природными пожарами.

В частности, автомобиль «Садко NEXT» способен выдерживать температуры от минус 50 до плюс 120 градусов. Особенностью «Вектор NEXT» является дорожный просвет в 40 сантиметров, что позволяет ему работать вдали от асфальтированных дорог и перевозить большие группы людей и необходимое оборудование.

«Автоцистерна крепится к надрамнику и состоит из металлического сварного каркаса, изготовленного из профильных труб. Специальное покрытие придает крыше дополнительную жесткость и способность выдерживать больший вес и внешние агрессивные воздействия», — говорится в сообщении.