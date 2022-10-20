Национальный автосоюз предложил запретить продажу заглушек ремня безопасности

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением запретить продажу в России заглушек для автомобильных ремней безопасности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента НАС Антона Шапарина. Обращение направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителям крупных интернет-магазинов.

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По словам Шапарина, реклама таких заглушек может расцениваться как пропаганда нарушений Правил дорожного движения, так как в описании нет упоминания о том, что их использование в РФ незаконно и ведет к риску получения тяжелых травм или к летальному исходу при ДТП.