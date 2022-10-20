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17 минут назад

Новости автомира: В России впервые изъяли машину в пользу государства за пьяную езду

Motor.ru

В России впервые с момента ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде у водителя изъяли автомобиль в пользу государства. Житель Красноярского края во второй раз попался за рулем в нетрезвом виде: помимо лишения прав на 2,5 года и 360 часов принудительных общественных работ, суд лишил его еще и машины. В итоге в пользу государства передали ВАЗ-2114.

В России впервые изъяли машину в пользу государства за пьяную езду
Фото: motor.rumotor.ru

О резонансном решении Красноярского суда сообщило региональное издание NGS24. Под суд попал 26-летний местный житель. Сотрудники ГИБДД поймали его в июле этого года за управлением автомобилем в нетрезвом виде.

По итогу судебного разбирательства мужчину лишили прав на 2,5 года и присудили 360 часов обязательных общественных работ. Помимо этого, впервые в истории российского судопроизводства за пьяную езду у мужчины изъяли автомобиль в пользу государства. На такие жесткие меры суд пошел из-за того, что водитель ранее уже привлекался к отвественности за нетрезвое вождение.

Ужесточающие наказание за пьяную езду поправки вступили в силу 25 июля. С этого дня для нетрезвых водителей увеличили размер штрафа, срок обязательных общественных работ, а кроме того ввели возможность изъятия автомобиля в пользу государства для нарушителей-рецидивистов.

Автоновости,ГИБДД,
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