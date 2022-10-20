В России впервые изъяли машину в пользу государства за пьяную езду

В России впервые с момента ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде у водителя изъяли автомобиль в пользу государства. Житель Красноярского края во второй раз попался за рулем в нетрезвом виде: помимо лишения прав на 2,5 года и 360 часов принудительных общественных работ, суд лишил его еще и машины. В итоге в пользу государства передали ВАЗ-2114.

Фото: motor.ru motor.ru

О резонансном решении Красноярского суда сообщило региональное издание NGS24. Под суд попал 26-летний местный житель. Сотрудники ГИБДД поймали его в июле этого года за управлением автомобилем в нетрезвом виде.

По итогу судебного разбирательства мужчину лишили прав на 2,5 года и присудили 360 часов обязательных общественных работ. Помимо этого, впервые в истории российского судопроизводства за пьяную езду у мужчины изъяли автомобиль в пользу государства. На такие жесткие меры суд пошел из-за того, что водитель ранее уже привлекался к отвественности за нетрезвое вождение.