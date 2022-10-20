Таксистов могут обязать бесплатно предоставлять детские автокресла

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила обязать службы такси бесплатно предоставлять автокресла для перевозки детей, сообщает «Радио 1».

«Стандарты государственной безопасности должны быть введены. Если мы хотим детей спасать, все операторы такси должны предоставлять автокресла, бустеры бесплатно», — приводится заявление Мишоновой.

По словам детского омбудсмена, она готова обсуждать этот вопрос на федеральном уровне.

Сейчас для пассажиров младше 7 лет обязательно использование специального детского удерживающего устройства: автолюлек, автокресел и бустеров. Пассажиров от 7 до 11 лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресла, пристегнув штатными ремнями безопасности (или на переднем — в автокресле).

Согласно ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки детей водителям грозит штраф в размере 3 тыс. рублей (родитель, родственник), должностным лицам — 25 тыс. рублей (воспитатель, учитель, таксист), юридическим лицам — 100 тыс. рублей (к примеру, школа, таксомоторная компания).