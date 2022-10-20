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33 минуты назад

Новости автомира: Таксистов предложили обязать бесплатно предоставлять детские автокресла

Газета.Ru

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила обязать службы такси бесплатно предоставлять автокресла для перевозки детей, сообщает «Радио 1».

Таксистов могут обязать бесплатно предоставлять детские автокресла
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Стандарты государственной безопасности должны быть введены. Если мы хотим детей спасать, все операторы такси должны предоставлять автокресла, бустеры бесплатно», — приводится заявление Мишоновой.

По словам детского омбудсмена, она готова обсуждать этот вопрос на федеральном уровне.

Сейчас для пассажиров младше 7 лет обязательно использование специального детского удерживающего устройства: автолюлек, автокресел и бустеров. Пассажиров от 7 до 11 лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресла, пристегнув штатными ремнями безопасности (или на переднем — в автокресле).

Согласно ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки детей водителям грозит штраф в размере 3 тыс. рублей (родитель, родственник), должностным лицам — 25 тыс. рублей (воспитатель, учитель, таксист), юридическим лицам — 100 тыс. рублей (к примеру, школа, таксомоторная компания).

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае впервые конфисковали авто в пользу государства за пьяное вождение.

Автоновости,Ксения Мишонова,
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