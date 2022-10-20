Россияне в Европе отказываются от отечественных автономеров

Среди граждан РФ, выезжающих на машинах в Евросоюз, вырос спрос на автомобильные номера «в европейском стиле», выяснила «Газета.Ru». На них отсутствует какая-либо привязка к России — продавцы уверяют, что это должно защитить автовладельцев от потенциальной агрессии. О том, сколько стоят такие номера, и с чем их покупатели могут столкнуться за рубежом и в России, – в материале «Газеты.Ru».
Среди граждан РФ, выезжающих на машинах в Евросоюз, вырос спрос на автомобильные номера «в европейском стиле», выяснила «Газета.Ru». На них отсутствует какая-либо привязка к России — продавцы уверяют, что это должно защитить автовладельцев от потенциальной агрессии. О том, сколько стоят такие номера, и с чем их покупатели могут столкнуться за рубежом и в России, – в материале «Газеты.Ru».
Изготовить нестандартные таблички, повторяющие по дизайну номера Германии, Великобритании и других европейских стран, сейчас предлагают те же компании, которые занимаются производством дубликатов обычных российских номеров. В частности, минимум в двух фирмах из Санкт-Петербурга просят за комплект номеров с шрифтом "под Германию" и синим полем по левому краю 2,5 тыс. рублей, либо 1,5 тыс. рублей за одну табличку. В ту же сумму обойдется выпуск номеров со шрифтом, похожим на тот, который применяется в Белоруссии. Главная особенность таких номеров - полное отсутствие какой-либо привязки к России: отсутствует российский триколор, а также идентификатор "RUS", отличается и сам стиль букв.
При этом на таких табличках буквенно-цифровой код государственного регистрационного знака (ГРЗ) полностью совпадет (см. фото) с тем, что был закреплен за машиной в ГИБДД РФ. Иными словами, соблюдается формальное соответствие данных ГРЗ на авто и в документах (ПТС и СТС) автовладельца. В разговоре с корреспондентом "Газеты.Ru" представители фирм признаются, что подобные номера в последнее время пользуются повышенным спросом.
"Это самый частый заказ сейчас. Эти номера берут для Европы, чтобы себя обезопасить и свой автомобиль в связи с нынешним положением, вот и все. Насколько за их использование могут наказать, мы не знаем, мы изготовители. Клиенты говорят, что на границе их переставляют и с ними едут дальше", - рассказали корреспонденту "Газеты.Ru" в компании "Госномера 24".
В зависимости от шрифта, комплект номеров с данными российского автомобиля оценивают в этой фирме в 2,5-4 тыс. рублей. В Евросоюзе шанс получить штраф за эти номера есть в странах Балтии, об этом на одном из профильных форумов рассказывают выходцы из РФ. Они советуют использовать альтернативные таблички только при постановке машины на длительную стоянку.
В московской компании "Бегущий слон" предлагают сделать номера в "евростиле" по цене 2,5 тыс. рублей за комплект. Корреспондента "Газеты.Ru" представитель компании предупредил, что за их использование может последовать наказание за границей.
"Наказать в ЕС за их использование могут. Законны легальные номера, изготовленные по ГОСТу, если вы что-то другое ставите, то установка и езда на ваше усмотрение, - предостерегает представитель компании. – Люди, которые покупают эти номера, говорят, что штрафы их не остановят. Главное, чтобы машина, пассажиры и дети остались целы".
Практика отказа от национального флага в ГРЗ на автомобилях в России существует на протяжении последних нескольких лет - как экстравагантный способ выделиться на дороге. Правда, в отличие от псевдоевропейских табличек, такие номера соответствуют введенному в 1993 году ГОСТу на номерные знаки. Поэтому у любителей убрать триколор с номеров не возникают из-за этого проблемы с ГИБДД. Главное - надпись RUS должна присутствовать. В 90-х годах такие номера часто встречались на машинах спецслужб, и миф о "привилегированности" таких знаков сохранился по сей день.
Если же установить новые псевдоевропейские "дерусифицированные" номерные знаки для передвижения по РФ, то первый же наряд ГИБДД остановит такой автомобиль. Водителю за это грозит наказание в виде крупного штрафа или лишение водительского удостоверения, отмечают эксперты.
"Использование таких номерных знаков в России незаконно и будет трактовано как сознательное искажение номерного знака, за которое предусмотрено лишение прав на 1-3 месяца или штраф в 5 тыс. рублей", - говорит "Газете.Ru" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, - Дело в том, что камеры на дорогах настроены на распознавание определенного шрифта, и есть подозрение, что такие номера считываться не будут".
В других государствах российские ГОСТы не работают, а иностранная дорожная полиция руководствуется Венской конвенцией "О дорожном движении" и другими международными документами, которые говорят, что номерной знак лишь в части идентификации должен соответствовать тому, что написано в документах на автомобиль, объясняет эксперт.
"Я думаю, что при соответствии этой информации у полиции другого государства не возникнет подозрения в том, что такие номера самодельные, поэтому риски минимальны", - подчеркивает Шкуматов.
Иного мнения придерживается адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько: за использование ГРЗ водителя ждет наказание - особенно в тех странах ЕС, которые расположены ближе к России, а полицейские знают, как выглядят российские госзнаки.
"В России такой номерной знак могут квалифицировать как поддельный, даже если цифры и буквы на нем будут соответствовать документам. Наказание, которое грозит за границей, зависит от законодательства той страны, где нарушение выявлено. И полагаю, что это будут достаточно крупные штрафы", - сказал Радько "Газете.Ru".
Косвенно о проблемах с нестандартными номерами на российских машинах за границей свидетельствует сообщение латвийского издания Delfi, по данным которого, в Латвии возбуждено минимум три уголовных и 15 административных дел по сигналам местных жителей о подозрительных автомобилях с "возможно поддельными" российскими номерами.