Россияне в Европе отказываются от отечественных автономеров

Среди граждан РФ, выезжающих на машинах в Евросоюз, вырос спрос на автомобильные номера «в европейском стиле», выяснила «Газета.Ru». На них отсутствует какая-либо привязка к России — продавцы уверяют, что это должно защитить автовладельцев от потенциальной агрессии. О том, сколько стоят такие номера, и с чем их покупатели могут столкнуться за рубежом и в России, – в материале «Газеты.Ru».

Фото: avtoznak-dublikat.ru avtoznak-dublikat.ru

Среди граждан РФ, выезжающих на машинах в Евросоюз, вырос спрос на автомобильные номера «в европейском стиле», выяснила «Газета.Ru». На них отсутствует какая-либо привязка к России — продавцы уверяют, что это должно защитить автовладельцев от потенциальной агрессии. О том, сколько стоят такие номера, и с чем их покупатели могут столкнуться за рубежом и в России, – в материале «Газеты.Ru».

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Изготовить нестандартные таблички, повторяющие по дизайну номера Германии, Великобритании и других европейских стран, сейчас предлагают те же компании, которые занимаются производством дубликатов обычных российских номеров. В частности, минимум в двух фирмах из Санкт-Петербурга просят за комплект номеров с шрифтом "под Германию" и синим полем по левому краю 2,5 тыс. рублей, либо 1,5 тыс. рублей за одну табличку. В ту же сумму обойдется выпуск номеров со шрифтом, похожим на тот, который применяется в Белоруссии. Главная особенность таких номеров - полное отсутствие какой-либо привязки к России: отсутствует российский триколор, а также идентификатор "RUS", отличается и сам стиль букв.

При этом на таких табличках буквенно-цифровой код государственного регистрационного знака (ГРЗ) полностью совпадет (см. фото) с тем, что был закреплен за машиной в ГИБДД РФ. Иными словами, соблюдается формальное соответствие данных ГРЗ на авто и в документах (ПТС и СТС) автовладельца. В разговоре с корреспондентом "Газеты.Ru" представители фирм признаются, что подобные номера в последнее время пользуются повышенным спросом.

"Это самый частый заказ сейчас. Эти номера берут для Европы, чтобы себя обезопасить и свой автомобиль в связи с нынешним положением, вот и все. Насколько за их использование могут наказать, мы не знаем, мы изготовители. Клиенты говорят, что на границе их переставляют и с ними едут дальше", - рассказали корреспонденту "Газеты.Ru" в компании "Госномера 24".

В зависимости от шрифта, комплект номеров с данными российского автомобиля оценивают в этой фирме в 2,5-4 тыс. рублей. В Евросоюзе шанс получить штраф за эти номера есть в странах Балтии, об этом на одном из профильных форумов рассказывают выходцы из РФ. Они советуют использовать альтернативные таблички только при постановке машины на длительную стоянку.

В московской компании "Бегущий слон" предлагают сделать номера в "евростиле" по цене 2,5 тыс. рублей за комплект. Корреспондента "Газеты.Ru" представитель компании предупредил, что за их использование может последовать наказание за границей.

"Наказать в ЕС за их использование могут. Законны легальные номера, изготовленные по ГОСТу, если вы что-то другое ставите, то установка и езда на ваше усмотрение, - предостерегает представитель компании. – Люди, которые покупают эти номера, говорят, что штрафы их не остановят. Главное, чтобы машина, пассажиры и дети остались целы".

Убирали флаг

Практика отказа от национального флага в ГРЗ на автомобилях в России существует на протяжении последних нескольких лет - как экстравагантный способ выделиться на дороге. Правда, в отличие от псевдоевропейских табличек, такие номера соответствуют введенному в 1993 году ГОСТу на номерные знаки. Поэтому у любителей убрать триколор с номеров не возникают из-за этого проблемы с ГИБДД. Главное - надпись RUS должна присутствовать. В 90-х годах такие номера часто встречались на машинах спецслужб, и миф о "привилегированности" таких знаков сохранился по сей день.

В России - до первой остановки ДПС

Если же установить новые псевдоевропейские "дерусифицированные" номерные знаки для передвижения по РФ, то первый же наряд ГИБДД остановит такой автомобиль. Водителю за это грозит наказание в виде крупного штрафа или лишение водительского удостоверения, отмечают эксперты.

"Использование таких номерных знаков в России незаконно и будет трактовано как сознательное искажение номерного знака, за которое предусмотрено лишение прав на 1-3 месяца или штраф в 5 тыс. рублей", - говорит "Газете.Ru" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, - Дело в том, что камеры на дорогах настроены на распознавание определенного шрифта, и есть подозрение, что такие номера считываться не будут".

В других государствах российские ГОСТы не работают, а иностранная дорожная полиция руководствуется Венской конвенцией "О дорожном движении" и другими международными документами, которые говорят, что номерной знак лишь в части идентификации должен соответствовать тому, что написано в документах на автомобиль, объясняет эксперт.

"Я думаю, что при соответствии этой информации у полиции другого государства не возникнет подозрения в том, что такие номера самодельные, поэтому риски минимальны", - подчеркивает Шкуматов.

Иного мнения придерживается адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько: за использование ГРЗ водителя ждет наказание - особенно в тех странах ЕС, которые расположены ближе к России, а полицейские знают, как выглядят российские госзнаки.

"В России такой номерной знак могут квалифицировать как поддельный, даже если цифры и буквы на нем будут соответствовать документам. Наказание, которое грозит за границей, зависит от законодательства той страны, где нарушение выявлено. И полагаю, что это будут достаточно крупные штрафы", - сказал Радько "Газете.Ru".