Выпуск полностью беспилотного автомобиля от Tesla сорвали

Журналисты сослались на заявление главы компании Илона Маска во время очередного финансового отчета. По словам предпринимателя, регулирующие органы в США не дали одобрение на выпуск полного автопилота для Tesla (Full Service Driving), из-за чего выход обновления оказался сорван. По словам специалистов, компании не удалось убедить власти, что ее автомобили могут передвигаться без человека за рулем.
«Машина сможет доставить вас из дома на работу, в дом вашего друга, в продуктовый магазин, вам не нужно касаться руля», — анонсировал обновление функции автопилота Маск.
При этом, по его словам, технология пока не имеет одобрения регулятора. Глава Tesla подчеркнул, что его корпорация намерена представить обновление в 2023 году, чтобы показать, что автопилот полностью безопасен.
По словам опрошенных Reuters экспертов, регулирующие органы могут в дальнейшем помешать выпуску обновления.
«У Tesla будет более сложный путь к одобрению FSD, учитывая усиленное внимание Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) и другие проверки», — отметил аналитик Roth Capital Крейг Ирвин.
Глава Tesla Илон Маск анонсировал появление полностью беспилотной Tesla до конца 2022 года в конце августа. При этом предприниматель уточнил, что во многом сроки развертывания новой версии автопилота зависят от регулирующих органов.