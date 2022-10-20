Выпуск полностью беспилотного автомобиля от Tesla сорвали

Tesla не получит одобрение для выпуска полного автопилота до конца года. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты сослались на заявление главы компании Илона Маска во время очередного финансового отчета. По словам предпринимателя, регулирующие органы в США не дали одобрение на выпуск полного автопилота для Tesla (Full Service Driving), из-за чего выход обновления оказался сорван. По словам специалистов, компании не удалось убедить власти, что ее автомобили могут передвигаться без человека за рулем.

«Машина сможет доставить вас из дома на работу, в дом вашего друга, в продуктовый магазин, вам не нужно касаться руля», — анонсировал обновление функции автопилота Маск.

При этом, по его словам, технология пока не имеет одобрения регулятора. Глава Tesla подчеркнул, что его корпорация намерена представить обновление в 2023 году, чтобы показать, что автопилот полностью безопасен.

По словам опрошенных Reuters экспертов, регулирующие органы могут в дальнейшем помешать выпуску обновления.

«У Tesla будет более сложный путь к одобрению FSD, учитывая усиленное внимание Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) и другие проверки», — отметил аналитик Roth Capital Крейг Ирвин.