В России рухнули продажи люксовых автомобилей

«Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт» сообщает, что за девять прошедших месяцев 2022 года рынок люксовых автомобилей в России рухнул на 58 процентов, до 295 проданных экземпляров. За этот период россияне отдавали предпочтение моделям марки Rolls-Royce, на которую пришлась почти треть от общего объема продаж. На втором месте по популярности оказалась Maserati, а замыкает тройку лидеров Bentley.

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С января по сентябрь в России было продано 86 автомобилей Rolls-Royce, в том числе 47 кроссоверов Cullinan – это самая востребованная модель марки не только в нашей стране, но и на других рынках. Однако по объемам продаж на российском рынке Cullinan обогнал другой премиальный кроссовер, Maserati Levante, который за девять месяцев разошелся в количестве 64 штук. На третьем месте Bentley Continental GT с результатом 31 проданный автомобиль, а всего Bentley реализовала 64 машины.

Также за отчетный период россияне купили 32 суперкара Ferrari, 26 гиперкаров Lamborghini, 19 отечественных Aurus и четыре Aston Martin. Свыше 70 процентов приобретенных в 2022 году новых автомобилей люксового сегмента зарегистрированы в Москве (212 единиц), 8,5 процента (25 шт.) – в Подмосковье и почти пять процентов (14 шт.) – в Санкт-Петербурге. Еще 10 машин поставили на учет в Краснодарском крае.