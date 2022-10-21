Синоптик рекомендует московским водителям не спешить менять резину

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что водителям Москвы и области не стоит спешить со сменой летней резины на зимнюю.
«Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная <…>. Я с этим согласен. До снега еще далеко», — отметил он.
Вильфанд уточнил, что пока в регионе нет температур, значительно влияющих на эластичность резины.
Накануне стало известно, что средняя стоимость шин для легковых автомобилей выросла на 46%, до 6,8 тыс. руб. за штуку относительно прошлого года.
Ранее автоэксперт Петр Баканов предупредил, что автомобильные шины для летнего сезона нельзя подвергать термическим нагрузкам и хранить их в вертикальном положении.