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1 час назад

Новости автомира: водителям столичного региона не стоит торопиться со сменой резины

Газета.Ruиещё 1

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что водителям Москвы и области не стоит спешить со сменой летней резины на зимнюю.

Синоптик рекомендует московским водителям не спешить менять резину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная <…>. Я с этим согласен. До снега еще далеко», — отметил он.

Вильфанд уточнил, что пока в регионе нет температур, значительно влияющих на эластичность резины.

Накануне стало известно, что средняя стоимость шин для легковых автомобилей выросла на 46%, до 6,8 тыс. руб. за штуку относительно прошлого года.

Ранее автоэксперт Петр Баканов предупредил, что автомобильные шины для летнего сезона нельзя подвергать термическим нагрузкам и хранить их в вертикальном положении.

Автоновости,Роман Вильфанд,
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