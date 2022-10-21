На российской трассе появятся беспилотные грузовики

Стало известно, на какой российской трассе в ближайшем будущем появятся беспилотные грузовики. Правительство уже ввело экспериментальный правовой режим для автономного транспорта на трассе М-11 «Нева». Все юридические риски, которые связаны с запуском беспилотного движения, государство взяло на себя, для бизнеса создали все условия для отработки беспилотной перевозки грузов.
По словам заместителя министра транспорта России Дмитрия Баканова, благодаря введению экспериментального правового режима бизнес сможет в течение трех лет отработать цифровые инновации и внедрить необходимую инфраструктуру для беспилотных грузовиков.
В эксперименте собираются принять участие шесть компаний из российской транспортно-логистической отрасли. Среди них КамАЗ, «Магнит», X5 Logistics, «Старлайн», перевозчик «Глобалтрак Лоджистик». Оператором инфраструктуры выступает «Автодор». Все решения, которые будут отработаны на трассе М-11, в дальнейшем реализуют на остальных российских трассах.
В начале августа Министерство экономического развития представило проект правил дорожного движения для беспилотных автомобилей. В тестировании беспилотного транспорта примет участие 41 регион, но машинам разрешат выезжать на дороги общего пользования только при соблюдении новых правил.