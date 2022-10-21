На российской трассе появятся беспилотные грузовики

Стало известно, на какой российской трассе в ближайшем будущем появятся беспилотные грузовики. Правительство уже ввело экспериментальный правовой режим для автономного транспорта на трассе М-11 «Нева». Все юридические риски, которые связаны с запуском беспилотного движения, государство взяло на себя, для бизнеса создали все условия для отработки беспилотной перевозки грузов.

Фото: © Автодор © Автодор

По словам заместителя министра транспорта России Дмитрия Баканова, благодаря введению экспериментального правового режима бизнес сможет в течение трех лет отработать цифровые инновации и внедрить необходимую инфраструктуру для беспилотных грузовиков.

В эксперименте собираются принять участие шесть компаний из российской транспортно-логистической отрасли. Среди них КамАЗ, «Магнит», X5 Logistics, «Старлайн», перевозчик «Глобалтрак Лоджистик». Оператором инфраструктуры выступает «Автодор». Все решения, которые будут отработаны на трассе М-11, в дальнейшем реализуют на остальных российских трассах.