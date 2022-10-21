Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: на российской трассе появятся беспилотные грузовики

Motor.ruиещё 2

Стало известно, на какой российской трассе в ближайшем будущем появятся беспилотные грузовики. Правительство уже ввело экспериментальный правовой режим для автономного транспорта на трассе М-11 «Нева». Все юридические риски, которые связаны с запуском беспилотного движения, государство взяло на себя, для бизнеса создали все условия для отработки беспилотной перевозки грузов.

На российской трассе появятся беспилотные грузовики
Фото: © Автодор© Автодор

По словам заместителя министра транспорта России Дмитрия Баканова, благодаря введению экспериментального правового режима бизнес сможет в течение трех лет отработать цифровые инновации и внедрить необходимую инфраструктуру для беспилотных грузовиков.

В эксперименте собираются принять участие шесть компаний из российской транспортно-логистической отрасли. Среди них КамАЗ, «Магнит», X5 Logistics, «Старлайн», перевозчик «Глобалтрак Лоджистик». Оператором инфраструктуры выступает «Автодор». Все решения, которые будут отработаны на трассе М-11, в дальнейшем реализуют на остальных российских трассах.

В начале августа Министерство экономического развития представило проект правил дорожного движения для беспилотных автомобилей. В тестировании беспилотного транспорта примет участие 41 регион, но машинам разрешат выезжать на дороги общего пользования только при соблюдении новых правил.

Автоновости,"Магнит",Автодор,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители