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1 час назад

СберАвтоТех и МАЗ разработают серийный беспилотный грузовик

Газета.Ruиещё 1

Российская компания "Сберавтотех" (САТ, "дочка" "Сбера") и белорусский МАЗ намерены разработать и запустить серийный беспилотный грузовик, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представители компаний.

СберАвтоТех и МАЗ разработают серийный беспилотный грузовик
Фото: Газета.руГазета.ру

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 октября. Сейчас стороны определяют сроки завершения разработки и запуска производства.

Отмечается, что грузовой беспилотник будут создавать по принципиально новой модели: не дорабатывать стандартную серийную машину (подразумевающую управление водителем), а проектировать другую уже на стадии конвеера. В САТ считают, что такие авто сейчас будут востребованы, в том числе на фоне планов властей протестировать их проезд по трассе М-11 Москва – Петербург в конце 2023 года. Эксперты оценили стоимость проекта по созданию тягача в €5–8 млн в год.

"Наше сотрудничество с автопроизводителем — это важный этап для появления беспилотной технологии в секторе реального бизнеса, ее коммерциализации. Совместная работа позволит в сжатые сроки предложить рынку серийное решение", - сказал гендиректор "Сберавтотеха" Андрей Василевский.

Как отметил главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин, САТ всегда был нацелен на создание беспилотного грузовика, в отличие от других игроков российского рынка беспилотников, ориентированных только на пассажирские проекты в сфере такси.

По его словам, реализации проекта поможет то, что сегодня тягачи минского автозавода обеспечены компонентами производства предприятий, расположенных на территории союзного государства, в том числе силовыми агрегатами экологического класса Евро-5, которые делаются в Минске.

Автоновости,Андрей Ионин,Андрей Василевский,Сбербанк России,
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