СберАвтоТех и МАЗ разработают серийный беспилотный грузовик

Российская компания "Сберавтотех" (САТ, "дочка" "Сбера") и белорусский МАЗ намерены разработать и запустить серийный беспилотный грузовик, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представители компаний.

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Соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 октября. Сейчас стороны определяют сроки завершения разработки и запуска производства.

Отмечается, что грузовой беспилотник будут создавать по принципиально новой модели: не дорабатывать стандартную серийную машину (подразумевающую управление водителем), а проектировать другую уже на стадии конвеера. В САТ считают, что такие авто сейчас будут востребованы, в том числе на фоне планов властей протестировать их проезд по трассе М-11 Москва – Петербург в конце 2023 года. Эксперты оценили стоимость проекта по созданию тягача в €5–8 млн в год.

"Наше сотрудничество с автопроизводителем — это важный этап для появления беспилотной технологии в секторе реального бизнеса, ее коммерциализации. Совместная работа позволит в сжатые сроки предложить рынку серийное решение", - сказал гендиректор "Сберавтотеха" Андрей Василевский.

Как отметил главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин, САТ всегда был нацелен на создание беспилотного грузовика, в отличие от других игроков российского рынка беспилотников, ориентированных только на пассажирские проекты в сфере такси.