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1 час назад

Новости автомира: концерн BMW перенесет производство электромобилей из Европы в Китай

Южный автомобиль

В ближайшие годы многие европейские автомобильные концерны перенесут производство своих автомобилей и электрокаров из Старого Света в Китай. Такой прогноз сделал портал «Автовзгляд». Первой ласточкой стал концерн BMW, который уже объявил о переносе производства электромобилей из Европы в Китай.

BMW перенесет производство электромобилей из Европы в Китай
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Дело в том, что из-за роста стоимости электричества в Европе и логистических проблем производить автомобили стало слишком дорого. Проблемы с дорогим электричеством наблюдаются в Европе и Германии, которые считаются главными странами-автопроизводителями. У немецкой компании BMW есть производство электромобилей в Великобритании, которое хотят перенести в Китай из-за выросших издержек производства. Правительство Германии выделило 200 млрд евро на погашение последствий энергетического кризиса, но это не помогло концерну BMW, который планирует перенести производство электрических минивэнов в Китай.

Автоновости,BMW,
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