АвтоВАЗ остановил массовый набор сотрудников

АвтоВАЗ завершил первый этап набора новых работников. Их массовый прием остановлен с 20 октября, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

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Эта кампания по набору персонала стартовала на заводе во второй декаде сентября. По различным оценкам, за месяц с небольшим на завод устроилось свыше 1 тысячи человек.

Пока речь идет о закрытии только первоочередных кадровых потребностей завода. Ожидается, что в новом году массовый прием будет возобновлен.

Ранее стало известно, что из-за неготовности поставщиков обеспечивать АвтоВАЗ необходимыми комплектующими завод вынужденно во второй раз пересматривает программу выпуска автомобилей Lada на 2023 год.

Ожидается, что компания не сможет выпустить даже и 400 тысяч авто. При этом объемы выпуска превзойдут программу текущего года примерно на 170 тысяч машин.