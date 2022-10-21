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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ остановил массовый набор сотрудников

Российская Газета

АвтоВАЗ завершил первый этап набора новых работников. Их массовый прием остановлен с 20 октября, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

АвтоВАЗ остановил массовый набор сотрудников
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Эта кампания по набору персонала стартовала на заводе во второй декаде сентября. По различным оценкам, за месяц с небольшим на завод устроилось свыше 1 тысячи человек.

Пока речь идет о закрытии только первоочередных кадровых потребностей завода. Ожидается, что в новом году массовый прием будет возобновлен.

Ранее стало известно, что из-за неготовности поставщиков обеспечивать АвтоВАЗ необходимыми комплектующими завод вынужденно во второй раз пересматривает программу выпуска автомобилей Lada на 2023 год.

Ожидается, что компания не сможет выпустить даже и 400 тысяч авто. При этом объемы выпуска превзойдут программу текущего года примерно на 170 тысяч машин.

В 2023 году производство должно прирасти за счет Lada Largus, который может быть запущен в конце этого года, а также старта выпуска Lada Vesta NG. Впрочем, возобновление сборки флагмана компании могут перенести на осень 2023 года.

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