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1 час назад

Renault отчиталась о серьезном росте выручки в третьем квартале

Никита Бородкин

Выручка французской группы компаний Renault за третий квартал текущего года выросла на 20,5% в годовом выражении, до 9,782 млрд евро. Как сообщает агентство «Прайм», об этом стало известно из финансовой отчётности компании.

Renault отчиталась о серьезном росте выручки в третьем квартале
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На выручку от продажи автомобилей пришлось 8,95 млрд евро, что на 21,7% больше, чем в прошлом году. При этом за три отчетных месяца компания продала 481,3 тысячи автомашин, что на 2,4% меньше по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Это явление компания объясняет продолжающимся кризисом полупроводников.

В целом продажи бренда Renault сократились год к году на 4,8%, до 321,4 тысячи машин, Dacia — выросли на 4,5%, до 114,6 тысячи.

Напомним, что в мае Renault передала свои российские активы в государственную собственность. Долю в «АвтоВАЗе» получила ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» — Москва. В июле компания оценивала чистый убыток от прекращения деятельности в РФ в 2,3 миллиарда евро.

Автоновости,Dacia,Renault,Автоваз,
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