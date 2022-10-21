Европейские автопроизводители возмутились ростом популярности «китайцев»

В рамках Парижского автосалона китайские автопроизводители представили мировому сообществу внушительное число новинок, в том числе с электрическими двигателями, которые были созданы с прицелом на европейский рынок. Местные дилеры довольно негативно отнеслись к росту популярности автомобилей из Китая и обратились к властям Евросоюза с просьбой принять меры. В первую очередь дилеров беспокоят неравные условия, в которых находятся производители.

Фото: Zuma\TACC Zuma\TACC

На международном автосалоне были представлены новинки от таких компаний как BYD, Leap Motor, Seres, а также Great Wall и его суббрерндов Ora Wey. Внушительная часть новинок сделана с учетом требований европейского рынка и с прицелом появления в местных дилерских центрах уже в ближайшее время.

Европейские дилеры обеспокоены планами китайских автопроизводителей в первую очередь из-за того, что азиатские компании находятся в более комфортных условиях. Налоги для «китайцев» в Европе ощутимо ниже, чем для европейских автомобилей в Китае. Европейцы платят около 20 процентов за ввоз автомобилей в Поднебесную, а китайским компания ввоз автомобилей в Евросоюз обойдется всего в 10 процентов пошлины.