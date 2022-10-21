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28 минут назад

Новости автомира: европейские автопроизводители возмутились ростом популярности «китайцев»

Motor.ru

В рамках Парижского автосалона китайские автопроизводители представили мировому сообществу внушительное число новинок, в том числе с электрическими двигателями, которые были созданы с прицелом на европейский рынок. Местные дилеры довольно негативно отнеслись к росту популярности автомобилей из Китая и обратились к властям Евросоюза с просьбой принять меры. В первую очередь дилеров беспокоят неравные условия, в которых находятся производители.

Европейские автопроизводители возмутились ростом популярности «китайцев»
Фото: Zuma\TACCZuma\TACC

На международном автосалоне были представлены новинки от таких компаний как BYD, Leap Motor, Seres, а также Great Wall и его суббрерндов Ora Wey. Внушительная часть новинок сделана с учетом требований европейского рынка и с прицелом появления в местных дилерских центрах уже в ближайшее время.

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Европейские дилеры обеспокоены планами китайских автопроизводителей в первую очередь из-за того, что азиатские компании находятся в более комфортных условиях. Налоги для «китайцев» в Европе ощутимо ниже, чем для европейских автомобилей в Китае. Европейцы платят около 20 процентов за ввоз автомобилей в Поднебесную, а китайским компания ввоз автомобилей в Евросоюз обойдется всего в 10 процентов пошлины.

На сегодняшний день китайские автомобили занимают около пяти процентов автомобильного рынка. В России же китайские автомобили набирают все большую популярность — в августе текущего года автомобили из Поднебесной заняли больше четверти рынка в Москве.

Автоновости,BYD,BMW,ЕС,
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