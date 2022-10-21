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39 минут назад

Новости автомира: В России водителя осудили за езду на самокате в нетрезвом виде

Motor.ru

Жителя Екатеринбурга приговорили к принудительным общественным работам за управлением электрическим самокатом в состоянии алкогольного опьянения. После задержания дело водителя передали в суд, который счел его виновным в «управлении механическим средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В России водителя осудили за езду на самокате в нетрезвом виде
Фото: Motor.ruMotor.ru

Сотрудники ГИБДД задержали 22-летнего мужчину ночью 11 июля. Он управлял электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

При этом сотрудники ГИБДД отметили, что электросамокат был оснащен двигателем мощнее 250 Вт, а подобные транспортные средства считаются мопедом и для управления ими необходимо иметь водительское удостоверение категории «М».

Ранее мужчину уже задерживали за аналогичное нарушение, но тогда он отказался от медосвидетельствоания. По итогу ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Сейчас же ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года.

Штрафы водителям самокатов начали выписывать еще летом текущего года. Так, в конце июля жители Новосибирска массово получили штрафы за езду на электросамокате без водительского удостоверения. Все нарушители получили штрафы от пяти до 15 тысяч рублей.

Автоновости,ГИБДД,
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