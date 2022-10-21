Сроки продажи автомобилей на вторичке заметно увеличились

Сегодня в России можно продать свой автомобиль в среднем за 36 дней.

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Об этом свидетельствует свежая статистика профильного портала «Дром», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как отметили специалисты, этот срок заметно больше, чем в прошлом году. Увеличение времени продажи машины составило два дня или 6%. Более того, как полагают эксперты автомобильного рынка, данный период будет только расти в ближайшем будущем.

Затруднения с продажей авто начали возрастать в последней декаде сентября. А вот, предложение, то есть, объём объявлений о продаже машины с этого времени заметно вырос. Из-за этого продавцам приходится делать существенные скидки.