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2 часа назад

Новости автомира: в России увеличились сроки продажи автомобилей

Deita.ru

Сегодня в России можно продать свой автомобиль в среднем за 36 дней.

Сроки продажи автомобилей на вторичке заметно увеличились
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом свидетельствует свежая статистика профильного портала «Дром», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как отметили специалисты, этот срок заметно больше, чем в прошлом году. Увеличение времени продажи машины составило два дня или 6%. Более того, как полагают эксперты автомобильного рынка, данный период будет только расти в ближайшем будущем.

Затруднения с продажей авто начали возрастать в последней декаде сентября. А вот, предложение, то есть, объём объявлений о продаже машины с этого времени заметно вырос. Из-за этого продавцам приходится делать существенные скидки.

При этом, как отмечают специалисты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя стоимость подержанного авто в России в октябре выросла на 20%. Дольше всего россияне продавали свои машины в «ковидном» 2020 году.

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