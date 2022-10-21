Кто заменит Nissan в России

Компания Nissan объявила об уходе из России. При этом поставлять автомобили по параллельному импорту дилеры не планируют, тем более что замена им, судя по всему, найдется.

Фото: TOMS KALNINS/EPA TOMS KALNINS/EPA

По следам Renault

Видео дня

Японская компания Nissan объявила об уходе с российского рынка, договорившись с правительством о передаче всех своих активов в нашей стране в государственную собственность. Так, завод и научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве за символическую плату перейдут под управление ФГУП "НАМИ". В рамках договоренностей гарантийным и послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan на российском рынке, а также поставками запасных частей в дилерскую сеть японской марки будет заниматься АвтоВАЗ. При этом условия сделки предусматривают, что Nissan в течение последующих шести лет вправе осуществить обратную покупку бизнеса в России.

По словам директора по маркетингу и ИТ Группы компаний "Петровский" Сергея Новосельского, Nissan довольно долго стремился сохранить бизнес в России, но причины принятого в итоге решения об уходе понятны. В основе - политика, которая, как бы ее не пытался обходить бизнес, неизбежно влияет на экономику. Невозможность выстраивания нормальной логистики, ввоза комплектующих, запчастей и готовых автомобилей из-за санкций - всё это влияет на решение вести или не вести бизнес в России. Кроме того, Nissan - часть альянса, один из участников которого уже вышел из нашей страны, поэтому уход Nissan был лишь вопросом времени.

"Схема выхода бренда Nissan из России "обкатана" на примере Renault. Очевидно, что из двух зол она наименее затратна с точки зрения головной штаб-квартиры концерна. Ведь дилерскому сообществу платить "отступные" за вложенные инвестиции в бренд не придется. А продать завод сейчас по целевому назначению вряд ли получится, если только в качестве складских площадей и отдельных позиций оборудования.

Что касается возможности возвращении Nissan на российский рынок, то сейчас очевидно, что вместо него в нашу страну придут другие бренды. И если это будут китайские технологичные компании, то надобность менять новый доходный бренд на Nissan отпадет у дилеров сама собой. Таким образом, возвращение Nissan возможно только при условии увеличения самого российского рынка до новых значений - скажем, до 2-3 млн автомобилей в год", - рассуждает директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров.

Вместо скидок - наценки

История Nissan на российском рынке началась ровно 30 лет назад, когда в 1992 году японская компания официально начала продажи в нашей стране. Рекордным для Nissan стал 2014 год, когда в России было куплено 162,3 тыс. автомобилей японской марки, а ее доля тогда достигла наилучшего показателя в 6,9%, гласят данные агентства "Автостат". Всего же по российским дорогам сегодня колесит более 2,2 млн легковых машин Nissan.

В последние годы Nissan сконцентрировался в нашей стране исключительно на сегменте SUV и до недавнего времени был представлен на российском рынке пятью моделями: Qashqai, X-Trail, Terrano, Murano и Pathfinder. Наибольшей популярностью у россиян пользовался кроссовер Nissan Qashqai, который стабильно входил в десятку лидеров среди моделей SUV.

"На сегодняшний день у российских дилеров по всей стране осталось около 2 тыс. автомобилей Nissan. С учетом текущего спроса, думаю, что этого хватит до середины 2023 года. При этом я бы не ждал каких-то скидок в рамках распродаж оставшихся на дилерских складах машин. Скорее, как и в случае с Renault, цены на автомобили, наоборот, пойдут в рост - все-таки, последние автомобили легендарного бренда в наличии. А в поставки Nissan по параллельному импорту я не верю. Это не настолько нишевый продукт, чтобы за ним выстраивались очереди. Скорее всего, клиенты постепенно перестроятся и уйдут от этого бренда", - комментирует Сергей Новосельский.

В свою очередь, аналитик "Дрома" Игорь Олейников считает, что заменой продукции Nissan на российском рынке могут стать автомобили китайских производителей, таких как Chery, FAW и Changan. Также альтернативой новым автомобилям являются свежие "трехлетки" Nissan из Японии, самые популярные из которых - модели X-Trail, Qashqai, Terrano и Note. При этом всплеска спроса на подержанные автомобили Nissan в связи с уходом марки из России ждать не стоит, поскольку вторичный авторынок в целом сейчас снижается.

Свято место пусто не бывает

Между тем на самом заводе Nissan в Санкт-Петербурге может быть налажен выпуск китайских автомобилей. Технологическим партнером предприятия предположительно станет КамАЗ, который, в свою очередь, ведет переговоры с китайским автоконцерном FAW о загрузке петербургского конвейера моделями этого бренда. В настоящее время производственная мощность завода Nissan позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, на предприятии в Санкт-Петербурге будут выпускаться модифицированные модели китайских или иранских автомобилей, как это планируется на заводе "Москвич". С учетом партнерства России с Китаем, Индией и Ираном, любая из перечисленных стран может быть заинтересована в локализации производства своих машин в нашей стране, поэтому сомнительно, что мощности Nissan будут простаивать.