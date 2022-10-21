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1 час назад

Новости автомира: Toyota RAV4 стал немного спортивнее в версии GR Sport

Carakoomиещё 1

В случае автомобилей Toyota обозначение GR Sport можно расшифровать как «спорт-пакет»: это еще не полноценная версия GR, но определенные намеки уже присутствуют и комплектация улучшена. Только что аналогичный вариант появился и в линейке модели Toyota RAV4.

Кроссовер Toyota RAV4 стал немного спортивнее
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Стоит отметить, что Toyota RAV4 GR Sport предлагается только как гибрид: либо обычный (218—222 л.с.), либо PHEV (306 л.с.) – это и так наиболее мощные варианты Toyota RAV4.

Но в комплектации GR Sport они дополнительно получат оригинальную радиаторную решетку, 19-дюймовые колеса, логотипы GR Sport, черные глянцевые накладки и т.д.

Кроме того, кроссовер Toyota RAV4 GR Sport обещает перенастроенную подвеску: измененные пружины и амортизаторы должны улучшить управляемость автомобиля.

В салоне можно увидеть новую комбинацию из двух дисплеев – диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Но самая главная особенность именно версии Toyota RAV4 GR Sport – это собственный руль с соответствующими логотипами.

Carakoom
Автоновости,Toyota RAV4,Toyota,
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