Компактный кроссовер Chery поборется за клиентов с Haval Dargo

В распоряжении портала Cheshi оказались патентные изображения будущего компактного кроссовера Chery, который поборется за клиентов с популярным Haval Dargo, он же Big Dog в Китае. Новинка отличается от прочих моделей марки брутальным дизайном с большой прямоугольной радиаторной решеткой и квадратными дневными ходовыми огнями. Ожидается, что цена будет на уровне упомянутого Dargo, который на китайском рынке стоит 123,8 тысячи юаней (примерно 1 миллион рублей по нынешнему курсу).

Фото: © Cheshi © Cheshi

Пока проект носит кодовое название T1EJ – оно указывает на платформу, которая лежит в основе кроссовера. Эта же архитектура используется и для Tiggo 7 Plus (экспортное название – Tiggo 7 Pro). Cheshi обращает внимание на то, что линии остекления и крыши, а также выдвижные дверные ручки придают китайскому кроссоверу сходство с европейским Range Rover Evoque. Решетка и ДХВ выглядят так же, как у Geely Icon.

Cheshi

Cheshi

Cheshi

Журналисты прочат новинке двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра на 115 и 197 лошадиных сил соответственно. Коробка передач – «робот» с двумя сцеплениями. Ожидается, что старт производства будет дан во второй половине следующего года.