Mercedes отзывает в Китае свыше 1,6 тыс. седанов AMG GT

Компания Mercedes-Benz отзывает 1 696 импортированных в Китай автомобилей из-за проблем с автоматической коробкой передач. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Государственного управления по контролю за рынком.

Речь идет о седане Е-класса AMG GT. Отзыву с 21 октября подлежат автомобили, собранные в период с сентября 2018 года по апрель 2022 года. В коробке передач у машин из этой партии обнаружены дефекты в проводке и ряд других технических проблем, которые в некоторых ситуациях могут привести к перегреву трансмиссии.