В России начали продавать Mitsubishi Outlander четвертого поколения

Российские автодилеры начали продавать модель Mitsubishi Outlander четвертого поколения. Об этом сообщает quto.ru.
Отмечается, что все машины прибывают в Россию по схеме параллельного импорта из ОАЭ и США. Все машины оснащены 2,5-литровыми атмосферными моторами мощностью 180 л.с. и вариаторам Jatco. Модель построена на модульной платформе CMF-C/D из ассортимента альянса Renault-Nissan. В салоне могут разместиться 7 человек.
Что касается цен, то в салонах Mitsubishi Outlander предлагается от 3,7 млн руб. до 5 млн руб. При этом машины, прибывшие из Объединённых Арабских Эмиратов, обойдутся покупателю заметно дешевле.
Ранее сообщалось, что компания Geely начала продажи в Китае нового электрического седана Geometry G6. Цены на модель начинаются от $21 200 (1,3 млн руб. по текущему курсу).