В России начали продавать Mitsubishi Outlander четвертого поколения

Российские автодилеры начали продавать модель Mitsubishi Outlander четвертого поколения. Об этом сообщает quto.ru.

Фото: Mitsubishi Mitsubishi

Отмечается, что все машины прибывают в Россию по схеме параллельного импорта из ОАЭ и США. Все машины оснащены 2,5-литровыми атмосферными моторами мощностью 180 л.с. и вариаторам Jatco. Модель построена на модульной платформе CMF-C/D из ассортимента альянса Renault-Nissan. В салоне могут разместиться 7 человек.

Что касается цен, то в салонах Mitsubishi Outlander предлагается от 3,7 млн руб. до 5 млн руб. При этом машины, прибывшие из Объединённых Арабских Эмиратов, обойдутся покупателю заметно дешевле.