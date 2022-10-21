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1 час назад

Российские дилеры начали продажи нового Mitsubishi Outlander

Газета.Ru

Российские автодилеры начали продавать модель Mitsubishi Outlander четвертого поколения. Об этом сообщает quto.ru.

В России начали продавать Mitsubishi Outlander четвертого поколения
Фото: MitsubishiMitsubishi

Отмечается, что все машины прибывают в Россию по схеме параллельного импорта из ОАЭ и США. Все машины оснащены 2,5-литровыми атмосферными моторами мощностью 180 л.с. и вариаторам Jatco. Модель построена на модульной платформе CMF-C/D из ассортимента альянса Renault-Nissan. В салоне могут разместиться 7 человек.

Что касается цен, то в салонах Mitsubishi Outlander предлагается от 3,7 млн руб. до 5 млн руб. При этом машины, прибывшие из Объединённых Арабских Эмиратов, обойдутся покупателю заметно дешевле.

Ранее сообщалось, что компания Geely начала продажи в Китае нового электрического седана Geometry G6. Цены на модель начинаются от $21 200 (1,3 млн руб. по текущему курсу).

Автоновости,Mitsubishi Outlander,Geely,Mitsubishi,
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