Автопроизводители увеличивают инвестиции в электромобили

Как говорится в публикации Reuters, ведущие мировые автопроизводители намерены потратить в целом около 1,2 трлн долларов до 2030 года на разработку и производства электромобилей, а также АКБ и других компонентов, необходимых для выпуска таких машин.

Источник, со ссылкой на открытые данные, отмечает, что объем инвестиций в эту отрасль оказался в два разы выше расчетных, которые Reuters публиковал еще год назад.

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Сообщается, что новый план инвестиций предусматривает выпуск 54 млн электромобилей к 2030 году. Таким образом, к указанной дате автомобили на электроприводе будут занимать половину от всех производимых в мировом автопроме машин. И как отмечает Benchmark Mineral Intelligence, чтобы обеспечить такие высокие производственные показатели производители аккумуляторов должны будут увеличить мощность производства АКБ на 5,8 тераватт-часа.

Известно, что Tesla намерена увеличить производство электромобилей до 20 млн ед. к 2030 году. Для этого потребуется примерно 3 тераватт-часа батарей. Ранее Илон Макс заявлял, что его компания уже работает над созданием новой платформы для компактных электромобилей, стоимость которых будет заметно ниже стоимости Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Reuters отмечает, что хотя Tesla полностью не обнародовала свои финансовые планы, но такой масштабный прирост производства (13-кратное увеличение показателей) относительно 1,5 млн авто, которые компания планирует продать по итогам 2022 года, обойдется ей в сотни миллиардов долларов.

Амбициозные планы в отношении производства электромобилей есть у концерна Volkswagen. Немецкий автопроизводитель планирует инвестировать более 100 млрд долларов на расширение своего портфолио электромобилей и открыть несколько аккумуляторных «гигафабрик» в Европе и Северной Америке.

Toyota инвестирует около 70 млрд долларов в электрификацию своего модельного ряда и в увеличение производства аккумуляторов. Японский автопроизводитель намерен продавать не менее 3,5 млн электрифицированных авто к 2030 году. Согласно планам Toyota, в линейке марки будут представлены, поменьше мере, 30 различных моделей. К 2030 году компания планирует также перевести на электричество весь модельный ряд Lexus.

Ford увеличит затраты на выпуск новых электромобилей. Сейчас компания расходует на эти цели 50 млрд долларов и -240 гигаватт-часов емкости аккумуляторов. Американский автопроизводитель намерен увеличить производство электрифицированных авто до 3 млн к 2030 году, что составит половину от общего объема производства компании.

Mercedes-Benz намерен инвестировать не менее 47 млрд долларов на разработку и производство электромобилей.

Компании BMW, Stellantis и General Motors заявили о том, что потратят каждый не менее 35 млрд долларов на электромобили и аккумуляторы. Примечательно, что уStellantis запланировал масштабную программу увеличения производства аккумуляторов: запланированная мощность 400 гигаватт-часов с партнерами к 2030 году, включая четыре завода в Северная Америка.