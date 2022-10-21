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27 минут назад

Новости автомира: крупные страховые компании начали предлагать «антикризисные» полисы КАСКО

Car.ru

Руководством «Ингосстраха» и «Росгосстраха» были запущены программы реализации полисов КАСКО, предполагающих только денежные возмещения, исключая возможность направления транспортного средства на ремонтные работы.

Только деньгами: страховщики запускают «антикризисные» полисы
Фото: РИА Новости/Максим БогодвидРИА Новости/Максим Богодвид

Помимо всего прочего, у «Росгосстраха» ограничили максимальную сумму выгоды. Автомобильная отрасль России в первой половине весны столкнулась с некоторым дефицитом автозапчастей. Оригинальные детали могут в некоторых случаях ожидать месяцами.

На протяжении этого времени автовладельцы не могут передвигаться на собственных транспортных средствах. Руководство фирм отреагировало на сложившуюся ситуацию, предложив потребителю специфические специальные полисы.

«Ингосстрах» решил воспользоваться договором КАСКО, предусматривающим исключительно денежные выплаты. Автовладелец в этом случае должен будет самостоятельно организовать ремонтные работы. При этом, для него на выбор предлагается любой сервис и набор используемых автомобильных деталей. Между тем, страховщику запрещено пользоваться подержанными автозапчастями.

Такого рода страховка приблизительно на 20 процентов дешевле классического образца. Она должна будет привлечь владельцев негарантийных транспортных средств и тех автолюбителей, для которых обычный полис КАСКО является довольно дорогим. По заявлению экспертов, по всей видимости выплата будет меньше суммы, требуемой для ремонта авто.

В «Росгосстрахе» предлагают за 3 тыс. руб. в год специальный полис, максимальная выплата которого составляет 400 тыс. руб. Данный продукт преподносят как защиту от отсутствия у виновника ДТП полиса ОСАГО.

В завершение стоит отметить, что, согласно данным фирмы «АльфаСтрахование», в настоящее время примерно ¼ часть автомобилистов в Российской Федерации управляют своими машинами без обязательных страховок. В определённых регионах РФ их доля может доходить до 60 процентов.

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