Iran Khodro может привезти в Россию хэтчбек на базе Peugeot 206

Пока автомобиль представлен только в виде концепта, но технические характеристики новинки уже известны. Серийная модель получит атмосферный двигатель рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 110 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В качестве опций предложат систему стабилизации, датчики давления в шинах, датчики света и дождя, а также мультимедийную систему с семидюймовым дисплеем. Производство хэтчбека начнется в 2023 году, а за первый год Iran Khodro планирует выпустить 100 000 таких автомобилей. Не исключено, что хэтчбек Iran Khodro TF21 доберется до российского рынка.