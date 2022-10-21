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32 минуты назад

Новости автомира: Iran Khodro может привезти в Россию построенный на базе Peugeot 206 хэтчбек TF21

Южный автомобиль

Иранская компания Iran Khodro представила новый хэтчбек под названием TF21. Новинка базируется на базе французской модели Peugeot 206. Об этом сообщает издание Khodrobank.

Iran Khodro может привезти в Россию хэтчбек на базе Peugeot 206
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Пока автомобиль представлен только в виде концепта, но технические характеристики новинки уже известны. Серийная модель получит атмосферный двигатель рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 110 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Южный автомобиль

В качестве опций предложат систему стабилизации, датчики давления в шинах, датчики света и дождя, а также мультимедийную систему с семидюймовым дисплеем. Производство хэтчбека начнется в 2023 году, а за первый год Iran Khodro планирует выпустить 100 000 таких автомобилей. Не исключено, что хэтчбек Iran Khodro TF21 доберется до российского рынка.

Автоновости,Peugeot 206,Iran Khodro,Peugeot,
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