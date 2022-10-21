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55 минут назад

Вильфанд призвал московских водителей не спешить со сменой резины

Никита Бородкин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал автомобилистов из Москвы и Подмосковья не спешить со сменой летних покрышек на зимние. Как сообщает ТАСС, синоптик отметил, что «до снега еще далеко».

Синоптик рассказал, стоит ли менять резину в эти выходные
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная, поскольку ее нужно надевать, когда появляется снег, хотя бы периодически. Я с этим согласен», — сказал Вильфанд.

Главе Гидрометцентра также отметил, что на текущий момент в столице и области не установились температуры, которые влияют на эластичность резины. Eсли кто-то хочет в грядущие выходные сменить покрышки, то ничего страшного в этом нет. Однако, это не касается шипованной резины — по мнению Вильфанда, сейчас с ней сейчас точно не стоит торопиться.

Напомним, что ранее синоптик заявлял, что устойчивый переход температуры ниже 0 градусов стоит ожидать не раньше 9-10 ноября. Снег же, по всем прогностическим признакам, пойдет лишь после 3 ноября.

Автоновости,Роман Вильфанд,
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