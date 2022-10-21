Синоптик рассказал, стоит ли менять резину в эти выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал автомобилистов из Москвы и Подмосковья не спешить со сменой летних покрышек на зимние. Как сообщает ТАСС , синоптик отметил, что «до снега еще далеко».

«Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная, поскольку ее нужно надевать, когда появляется снег, хотя бы периодически. Я с этим согласен», — сказал Вильфанд.

Главе Гидрометцентра также отметил, что на текущий момент в столице и области не установились температуры, которые влияют на эластичность резины. Eсли кто-то хочет в грядущие выходные сменить покрышки, то ничего страшного в этом нет. Однако, это не касается шипованной резины — по мнению Вильфанда, сейчас с ней сейчас точно не стоит торопиться.