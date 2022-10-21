Провалившийся фастбек Kia Stinger отправят в отставку. K5 приготовиться?

Kia Stinger оказался самой невостребованной моделью корейской компании на домашнем рынке по итогам сентября, дилерам удалось реализовать менее 1,5 тысячи экземпляров. Провалившийся фастбек решено отправить в отставку – как сообщает издание AutoTimes со ссылкой на собственные источники, модель снимут с производства в апреле 2023 года. Прямого наследника у Stinger не будет, однако в качестве альтернативы клиентам предложат электрический EV6 GT, который появится в продаже в середине десятилетия.

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Слухи о возможной отставке Kia Stinger ходят с 2019 года, то есть спустя всего несколько лет после дебюта модели. Продажи шли плохо, не помог даже рестайлинг 2021 года, в ходе которого Стингер обзавелся модернизированной передней и задней оптикой, глянцевым диффузором, новыми патрубками выпускной системы и иным дизайном колесных дисков. Предполагалось, что производство модели завершится уже в 2022 году – якобы, такой срок был объявлен южнокорейским дилерам Kia. Но, по всей видимости, Stinger задержится на конвейере еще на несколько месяцев.

Фастбек был представлен в том числе и в России, но и на нашем рынке не смог «взлететь» – за 2021 год было реализовано всего 555 штук, а за девять месяцев 2022-го – 227 экземпляров. Stinger для России собирали на мощностях завода «Автотор» в Калининграде, который простаивает уже более полугода.