Toyota объявила о скором старте продаж Corolla Cross пятого поколения

Продажи стартую осенью в разные даты в зависимости от страны, где будут отличаться комплектации.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Это первая модель, в которой используется самозаряжаемая гибридная установка Toyota 5 поколения, которая уменьшает выбросы и увеличивает эффективность использования топлива», — Toyota.

Компания Toyota объявила о скором старте продаж в Европе модели кроссовера Toyota Corolla Cross. Как стало известно «Max-Cars», модель будет поставляться только с гибридными установками, построенными на базе 1,8 и 2-литрового моторов. Первая версия будет исключительно переднеприводной и доступной в Израиле и Турции. На остальных рынка будет только 2-литровая версия с интеллектуальным полным приводом.

Полный привод Toyota Corolla Cross организован установкой электромотора на заднюю ось. В случае необходимости электродвигатель подключается и добавляет проходимости и управляемости.

Max-cars.ru

Мощность 1,8-итровой версии кроссовера 140 лошадиных сил, что дает разгон до 100 км/ч за 9,9 секунды. Гибрид на базе 2-литрового бензинового мотора выдает уже 197 лошадиных сил и разгоняется за 7,6 секунды.

Max-cars.ru

Длина нового кроссовера Toyota Corolla Cross 4,46 метра при ширине 1,82 метра и высоте 1,62 метра. Колесная база 2,64 метра, что должно добавить комфорта при езде. Объем багажника 433 литра, а если сидения сложены, то он увеличивается до 1337 литров. В базовом исполнении колесные диски 17-дюймовые, но с ростом комплектации могут устанавливаться 18-дюймовые диски с контрастной окраской.

Max-cars.ru