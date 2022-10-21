Белорусский импортер Lada продает Vesta по смешной цене

Белорусский импортер Lada выставил на продажу ограниченную партию хорошо оснащенных новых универсалов Vesta за 1 199 000 российских рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ".

Фото: Пресс-служба Lada Беларусь Пресс-служба Lada Беларусь

Отмечается, что автомобили есть в наличии в достаточном количестве и доступны к покупке за российские рубли.

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Ограниченная партия представлена универсалами Lada Vesta SW и SW Cross с богатым оснащением, которое предусматривает максимально возможный для этих моделей пакет безопасности и бортового оборудования, включая новейшую мультимедиа, опции комфорта и электронных помощников, говорится в релизе.

Интересно также, что белорусский импортер Lada берет на себя подготовку пакета документов, необходимых для постановки автомобиля на учет в России, и проводит разъяснительные консультации по вопросам законодательства в автомобильной сфере для граждан РФ.

Отметим, что в России универсал Lada Vesta SW официально стоит от 1 213 900 рублей, а SW Cross - от 1 328 900 рублей. Ну а цены у дилеров совсем другие - так как без дополнительного оборудования не обойтись. Как так получилось, что у белорусского импортера машины дешевле, чем на родине бренда - загадка. Вполне возможно, что есть и "подводные камни".

В российской пресс-службе АвтоВАЗа так прокомментировали "РГ" эту новость:

"Компания разбирается в ситуации и пока не может подтвердить гарантию на указанные автомобили на территории России. В случае, если автомобили были официально поставлены импортеру в Беларуси, то гарантия на них действует только на территории Беларуси".

В сентябре АвтоВАЗ реализовал на российском рынке 20 641 автомобиль Lada - это на 20,1% больше, чем год назад. По итогам девяти месяцев 2022 года российские дилеры марки продали 123 765 машин - это на 54% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

По итогам года АвтоВАЗ выпустит примерно 140 тысяч автомобилей. План выпуска на следующий год 500 тысяч машин, по неофициальной информации, может быть скорректирован до 400 тысяч.