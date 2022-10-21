Через 30 лет Mercedes-Benz перестанут попадать в аварии

К 2050 году количество аварий с автомобилями Mercedes-Benz снизится до нуля. Достигнуть этой амбициозной цели помогут усовершенствованные системы помощи водителю и облачные платформы, анализирующие данные от подключенных машин. Уже сегодня на «Мерседесах» используются более 40 электронных ассистентов — от круиз-контроля и удержания в полосе до системы Pre-Safe Sound, подготавливающей слух пассажиров к оглушительному удару.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz поставила перед собой амбициозную цель: к 2030 году немецкий производитель планирует вдвое сократить количество аварий со смертельным исходом, а к 2050-му свести количество ДТП с его автомобилями к нулю. Помочь в этом должны усовершенствованные электронные ассистенты, а также цифровые платформы вроде Mercedes-Benz Road Safety Dashboard, которая с помощью интеллектуальных алгоритмов анализирует потенциально опасные районы Лондона.

Mercedes-Benz

Данные о проблемных локациях будут собирать с подключенных автомобилей и передавать городским службам. Это поможет понять, как такая информация способна повлиять на безопасности дорожного движения. Особое внимание уделят пешеходам и велосипедистам, поэтому приоритетными названы дороги рядом с детскими садами, школами и университетами. Похожие проекты уже запущены в Нидерландах и в немецком районе Лимбург, где аналогичные системы предупреждают об опасных участках или внезапном гололеде.

Безопасностью в Mercedes-Benz занимаются давно и серьезно. Ещё в 1969 году было основано подразделение Accident Research, которое с помощью научных методов проанализировало более 5000 реальных аварий в разных уголках земного шара. Полученные результаты наглядно показали, как столкновения влияют на пассажиров и как каждое из них можно было предотвратить. Но всё же главными вехами в развитии систем безопасности «Мерседесов» стали два события.