Tesla работает над новым дешевым электрокаром

Приоритетная задача инженеров Tesla на сегодняшний день – разработка нового электрокара, который будет стоить дешевле актуальных моделей марки, рассказал глава компании Илон Маск. По его словам, группа разработчиков сосредоточена на проекте по созданию новой, уже третьей по счету платформы, себестоимость которой будет вполовину меньше, чем двух существующих. По оценке Маска, на выпуск двух единиц новой модели автопроизводитель будет тратить столько же, во сколько сейчас обходится производство одного экземпляра Tesla Model 3.

Фото: © Tesla © Tesla

«На данный момент мы закончили разработку Cybertrucks и Semi, – цитирует Маска портал Electrek.com. – Теперь мы сосредоточились на создании электромобиля следующего поколения, который, вероятно, будет примерно вдвое дешевле в производстве, чем Model 3 и Y». Ранее в Tesla заявляли, что цена электрокара будет на уровне 25 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей). Для сравнения, стоимость Model 3 сейчас – от 47 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей).

Доступность будущего электрокара на рынке станет его основным конкурентным преимуществом. Илон Маск предполагает, что продажи модели превзойдут объемы реализации Model S, Model 3 и Model Y вместе взятых. Однако сроки появления дешевого массового электрокара глава Tesla пока не раскрывает – известно лишь то, что сборка начнется не раньше 2024 года.

Пока же Tesla готовится к старту производства электрического пикапа Tesla Cybertruck, намеченного на следующий год.