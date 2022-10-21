Появилось первое фото салона нового большого кроссовера Kia EV9

В первом квартале 2023 года состоится премьера большого электрического кроссовера Kia EV9.

Фото: Woopa TV Woopa TV

Фото с испытаний компания публиковала: несмотря на камуфляж стало понятно, что дизайн внешности будет таким же, как у концептуального прототипа, показанного осенью 2021 года. "Шпионам" с Woopa TV удалось впервые заглянуть в салон новинки, и он будет проще, чем у предтечи.

На фото - четырёхспицевое рулевое колесо с физическими клавишами управления мультимедиа и различными функциями автомобиля. Цифровая приборка и экран информационно-развлекательной системы в одном корпусе сохранились. Также на фото можно рассмотреть воздуховоды, интегрированные посередине торпедо.

Известно, что салон будет иметь трёхрядную компоновку. Длина автомобиля составит около пяти метров, размер колёсной базы у серийной версии, скорее всего, будет таким же, как у концепта, - 3100 мм. Разработка модели ведётся уже на протяжении четырёх лет, и она, по заверениям компании, станет эталоном дизайна, динамики, запаса хода на одной зарядке, комфорта и технологической оснащённости и "совершит революцию в сегменте больших SUV".