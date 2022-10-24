По вине женщин произошло в шесть раз меньше ДТП, чем по вине мужчин

Почти 12 тыс. ДТП по вине женщин произошло в России за девять месяцев, что в шесть раз меньше, чем по вине мужчин. Это следует из данных российской Госавтоинспекции, с которыми ознакомился ТАСС.

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Всего, по данным официальной статистики аварийности, с января по сентябрь было зарегистрировано 11 885 ДТП по вине женщин и 66 537 автоаварий, виновниками которых оказались мужчины. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти показатели сократились на 7,4% и 6,4% соответственно.

В результате ДТП, совершенных по вине женщин, за девять месяцев погибли 697 человек. Это в 11 раз меньше, чем в ДТП, произошедших по вине мужчин, жертвами которых стали 7 839 человек. Число пострадавших в ДТП по вине женщин и мужчин отличается почти в шесть раз (15 830 - женщины, 87 311 - мужчины). Число погибших и раненых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года также сокращается.