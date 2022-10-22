Илон Маск намекнул на небольшой компактный электромобиль

Генеральный директор Tesla Илон Маск намекнул, что он обдумывает план по выпуску меньшего и более компактного электромобиля. Он будет основан на третьей платформе электромобиля автопроизводителя. В настоящее время у автопроизводителя есть две автомобильные платформы: одна для Model 3 и Model Y, а другой — для Model S и Model X.

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Маск сказал во время телефонного разговора с акционерами Tesla в третьем квартале 2022 года, что следующая платформа будет меньше по размеру, чем нынешняя, и будет стоить примерно вдвое меньше, чем Model 3.