Benley Bentayga отзывают из-за проблем

Люксовый кроссовер Bentley Bentayga отзывают из-за неисправности камеры заднего обзора. Как отмечают в Национальном управлении по безопасности дорожного движения США (NHTSA), подобная проблема, несмотря на её кажущуюся незначительность, на самом деле может привести к аварийной ситуации и потенциально способно обернуться дорожно-транспортным происшествием. Для исправления производственного дефекта владельцам автомобилей придется посетить официальных дилеров.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Британский автопроизводитель впервые узнал о потенциальной проблеме с камерой заднего вида 19 августа 2022 года, когда были выявлены первые проявления этой недоработки на автомобилях на американском рынке, поэтому 28 сентября компанией было принято решение об отзыве дефектных машин.

На 3134 экземплярах Bentayga — 1472 машины 2021 модельного года и 1662 машины 2022 модельного года — выпущенных в период с 10 июля 2020 года по 31 августа 2022 года выявлена проблема с изображением. Вместо того, чтобы показывать на экране мультимедийной системы картинку окружающей обстановки, водитель получает белый экран.