Кен Блок раскрыл дизайн Audi S1 E-tron Quattro Hoonitron

В 2021 году известный американский гонщик Кен Блок подписал контракт с маркой Audi, которая обязалась подготовить для спортсмена уникальный гоночный электромобиль для продолжения ставшего уже культовым проекта «Джимхана». Силами немецких инженеров и дизайнеров создали Audi S1 E-tron Quattro Hoonitron вдохновлённый легендарным Audi Sport quattro S1 с форсированным до 600 сил мотором, который в 1987 году покорил горную трассу Пайкс-Пик. И сейчас Кен Блок показал ливрею своей новой гоночной машины.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Автопроизводителю потребовалось четыре недели на разработку дизайна и шесть месяцев на то, чтобы воплотить его в жизнь и построить готовый электромобиль. Кузов S1 E-tron Quattro Hoonitron выполнен полностью из углепластика.

Он отличается агрессивной аэродинамикой, призванной максимально увеличить прижимную силу. Учитывая исторический прототип, электромобиль получил характерную бело-красно-серо-черную ливрею и колёса Rotiform в ретро-стиле.

Технические характеристики экстремального электромобиля Audi не раскрываются. Заявлено лишь, что машина получила два электромотора от гоночных болидов чемпионата мира Formula E — по одному двигателю на каждой оси — которые суммарно обеспечивают 3000 Нм крутящего момента и полный привод.