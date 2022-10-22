Toyota не исключает появления GR-гибридов

В начале октября главный инженер компании Toyota Ясунори Суэдзава заявил, что японская компания перестанет производить «заряженные» версии своих автомобилей в рамках суббренда Gazoo Racing, но не стал конкретизировать, когда случится отказ от моделей линейки GR. А теперь в Австралии представитель местного подразделения Toyota, отвечающий за продажи и маркетинг, анонсировал возможность появления гибридных «заряженных» моделей с электрифицированной силовой установкой.

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В интервью австралийскому журналу Drive.com.au Шон Хэнли подчеркнул, что к 2030 году все новые модели в линейке Toyota будут тем или иным образом электрифицированы. При этом гибридизация не коснется линейки GR в обозначенные сроки, но не исключено, что позднее и продукты Gazoo Racing станут оснащаться бензоэлектрической силовой установкой.

Хэнли не стал уточнять, что случится с моделями GR на фоне заявлений Ясунори Суэдзавы. Не исключено, что автомобили либо будут выпускаться без изменений до 2030 года и затем их снимут с производства, либо же выпуск существующих моделей прекратят до конца десятилетия, а затем вернут в гамму уже в виде новых поколений с электрифицированной силовой установкой.