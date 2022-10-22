Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
56 минут назад

Новости автомира: суперкар Lamborghini и пикап Toyota сравнили в гонке по прямой

Motor.ru

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новом выпуске проекта на одной трассе сошлись два автомобиля, которые в обычной жизни вряд ли бы когда-то встретились в общей компании — владелец Lamborghini Huracan 2016 года и обладатель лёгкого грузовичка Toyota Pickup образца 1993 года устроили гонку по воле видеоблогеров.

Суперкар Lamborghini и пикап Toyota сравнили в гонке по прямой
Фото: Motor.ruMotor.ru

Очевидным фаворитом гонки является итальянское купе. Машина даже в стандартном варианте весьма мощная, а уж доработанный Lamborghini Huracan и подавно. В конкретном экземпляре 5,2-литровый V10 турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом выдает 1500 лошадиных сил.

Такая мощность приходится на 1,7 тонны массы. Что касается пикапа, то японский автомобиль также подготовлен к гонкам по прямой. В случае с полуторатонной машиной речь идет о 6,0-литровом турбомоторе V8, который выдает 900 сил.

Подобный агрегат передаёт тягу Toyota Pickup на асфальт через 2-ступенчатую автоматическую коробку передач и задний привод. В итоге получилось так, что чистокровный суперкар мощнее и имеет полный привод, но абсолютно вроде бы неприспособленный к гонкам пикап тоже впечатляет своей отдачей, которая сочетается с более низкой, чем у соперника, массой.

Автоновости,Lamborghini Huracan,Lamborghini,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители