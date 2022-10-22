Суперкар Lamborghini и пикап Toyota сравнили в гонке по прямой

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новом выпуске проекта на одной трассе сошлись два автомобиля, которые в обычной жизни вряд ли бы когда-то встретились в общей компании — владелец Lamborghini Huracan 2016 года и обладатель лёгкого грузовичка Toyota Pickup образца 1993 года устроили гонку по воле видеоблогеров.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Очевидным фаворитом гонки является итальянское купе. Машина даже в стандартном варианте весьма мощная, а уж доработанный Lamborghini Huracan и подавно. В конкретном экземпляре 5,2-литровый V10 турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом выдает 1500 лошадиных сил.

Такая мощность приходится на 1,7 тонны массы. Что касается пикапа, то японский автомобиль также подготовлен к гонкам по прямой. В случае с полуторатонной машиной речь идет о 6,0-литровом турбомоторе V8, который выдает 900 сил.