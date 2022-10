Суперкар Lamborghini и пикап Toyota сравнили в гонке по прямой

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новом выпуске проекта на одной трассе сошлись два автомобиля, которые в обычной жизни вряд ли бы когда-то встретились в общей компании — владелец Lamborghini Huracan 2016 года и обладатель лёгкого грузовичка Toyota Pickup образца 1993 года устроили гонку по воле видеоблогеров.