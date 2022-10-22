Электрокар Rolls-Royce ещё до премьеры забронировали сотни клиентов

В октябре 2022 года компания Rolls-Royce представила свой первый электромобиль — купе Spectre с 585-сильной силовой установкой и интегрированной в шасси тяговой батареей с анонсированным запасом хода до 520 километров. Но ещё до официальной премьеры британский автопроизводитель провёл закрытую презентацию для своих клиентов, которые оказались весьма впечатлены новинкой. В итоге Rolls-Royce только на североамериканском рынке собрал несколько сотен предзаказов.

Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос в интервью CNBC подтвердил, что за две недели до показа Spectre в штаб-квартире в Гудвуде прошло несколько предпремьерных показов для покупателей. Клиентам дали возможность познакомиться с новинкой и пообщаться с представителями марки.

«После того, как клиенты увидели новый Rolls-Royce Spectre, они остались в восторге. Список предзаказов выглядит весьма впечатляюще», — подчеркнул Торстен Мюллер-Отвос.

При этом топ-менеджер отметил, что речь идёт о сотнях предзаказов с внесённой предоплатой, сумма которой не раскрывается.