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58 минут назад

Новости автомира: электрокар Rolls-Royce ещё до премьеры забронировали сотни клиентов

Motor.ru

В октябре 2022 года компания Rolls-Royce представила свой первый электромобиль — купе Spectre с 585-сильной силовой установкой и интегрированной в шасси тяговой батареей с анонсированным запасом хода до 520 километров. Но ещё до официальной премьеры британский автопроизводитель провёл закрытую презентацию для своих клиентов, которые оказались весьма впечатлены новинкой. В итоге Rolls-Royce только на североамериканском рынке собрал несколько сотен предзаказов.

Электрокар Rolls-Royce ещё до премьеры забронировали сотни клиентов
Фото: Motor.ruMotor.ru

Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос в интервью CNBC подтвердил, что за две недели до показа Spectre в штаб-квартире в Гудвуде прошло несколько предпремьерных показов для покупателей. Клиентам дали возможность познакомиться с новинкой и пообщаться с представителями марки.

«После того, как клиенты увидели новый Rolls-Royce Spectre, они остались в восторге. Список предзаказов выглядит весьма впечатляюще», — подчеркнул Торстен Мюллер-Отвос.

При этом топ-менеджер отметил, что речь идёт о сотнях предзаказов с внесённой предоплатой, сумма которой не раскрывается.

Базовая стоимость нового Rolls-Royce Spectre составит от 413 тысяч долларов, но с учётом того, что ни одна модель марки не обходится без персонализации под конкретного клиентам, средняя стоимость каждого электромобиля будет выше.

Автоновости,Rolls-Royce,
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